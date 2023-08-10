Qualcomm поставила рекорд скорости на мобильном модеме Snapdragon X75 5G

Стоит отметить, что невероятная скорость в 7,5 Гбит/сек была достигнута путём использования 300 МГц спектра и объединения сразу четырёх каналов, которые работали совместно. Всё это в совокупности позволило Snapdragon X75 достичь невероятной скорости загрузки данных из сети. Проблема только в том, что ни один оператор мобильной связи не сможет предоставить вам такую скорость передачи данных при всём желании — при такой скорости передача данных была бы слишком тяжёлой для серверов. Так что это просто дополнительная возможность показать, что модемы компании лучше других на рынке справляются со сложными задачами и заявить о себе, но на деле, безусловно, получить 7,5 Гбит/сек в реальном мире без лаборатории невозможно. Это больше маркетинг, нежели реальная демонстрация технологии.