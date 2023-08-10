Qualcomm поставила рекорд скорости на мобильном модеме Snapdragon X75 5G

Компания Qualcomm сегодня официально, что её флагманский мобильный модем Snapdragon X75 5G смог установить новый мировой рекорд скорости загрузки, используя спектр нижних частот 6 ГГц — модему удалось достичь невероятной скорости загрузки в 7,5 Гбит/сек. Snapdragon X75 был анонсирован на выставке MWC в начале этого года в феврале и является преемником некогда лучшего модема X70, который присутствует в серии Galaxy S23 и других флагманских устройствах на базе Snapdragon 8 Gen 2. И новый тест Qualcomm доказывает, что компания всё ещё стремится к прорывной производительности — даже в том случае, если на деле никто не будет этим пользоваться, потому что такая скорость в реальном мире никому не нужна.

Стоит отметить, что невероятная скорость в 7,5 Гбит/сек была достигнута путём использования 300 МГц спектра и объединения сразу четырёх каналов, которые работали совместно. Всё это в совокупности позволило Snapdragon X75 достичь невероятной скорости загрузки данных из сети. Проблема только в том, что ни один оператор мобильной связи не сможет предоставить вам такую скорость передачи данных при всём желании — при такой скорости передача данных была бы слишком тяжёлой для серверов. Так что это просто дополнительная возможность показать, что модемы компании лучше других на рынке справляются со сложными задачами и заявить о себе, но на деле, безусловно, получить 7,5 Гбит/сек в реальном мире без лаборатории невозможно. Это больше маркетинг, нежели реальная демонстрация технологии.