Qualcomm повышает цену на свои процессоры

Подорожание оперативной памяти станет не единственной причиной роста цен на смартфоны — уже с 1 сентября Qualcomm также повысит стоимость всех своих процессоров. Об этом заявил генеральный директор компании Криштиану Амон — по данным CNBC, ранее источники сообщали, что повышение цен будет внушительным. О планируемом пересмотре цен Qualcomm объявила одновременно с публикацией квартального финансового отчёта. Выручка подразделения, отвечающего за решения для смартфонов, сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым низким показателем с 2021 года.

В компании объяснили спад беспрецедентным ростом цен на память и ограничениями поставок. Именно эти факторы в последние месяцы привели к удорожанию самой разной электроники — от игровых консолей и ноутбуков до одноплатных компьютеров Raspberry Pi. При этом Qualcomm не намерена компенсировать снижение прибыли за собственный счёт и решила переложить часть дополнительных расходов на покупателей, повысив цены на свою продукцию. Кроме того, Qualcomm ожидает дальнейшего снижения доходов от сотрудничества с Apple. Компания сообщила, что доля её модемов в следующем поколении iPhone окажется значительно ниже, чем раньше. Во время конференции по итогам публикации финансовых результатов руководство дважды подчеркнуло, что этот спад должны компенсировать другие направления бизнеса. Но это, вероятно, не очень понравится конечному покупателю.
Infinix Note 60 Pro вышел в новых расцветках…
Компания Infinix представила новые расцветки для смартфона Note 60 Pro, которые получили названия Mist Ti…
Смартфон Sony Xperia 1 VIII будет стоить 1870 евро …
В каталоге Amazon Germany появилась страница флагманского смартфона Sony Xperia 1 VIII, который еще не бы…
В сеть слили характеристики Redmi 17 5G…
Смартфон Redmi 17 5G был замечен сразу в двух сертификационных базах данных, одна из которых подтвердила …
BOE выпустит экраны для Galaxy S27…
Появился новый отчёт из Кореи, согласно которому китайская компания BOE активно пытается войти в цепочку …
Red Magic 11S Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Red Magic опубликовала изображения игрового смартфона Red Magic 11S Pro, который будет представл…
Представлен телефон Nokia 200 4G…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 200 4G, который среди прочего получи…
Смартфон OPPO Reno 15A оценили в 400 долларов …
Компания OPPO выпустила на дебютный японский рынок смартфон Reno 15A, который базируется на 4-нанометрово…
Samsung Galaxy S26 FE получит 45-Вт зарядку …
В базе данных регулятора UL Demko обнаружились сведения о субфлагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 FE,…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor