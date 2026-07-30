Qualcomm повышает цену на свои процессоры

Подорожание оперативной памяти станет не единственной причиной роста цен на смартфоны — уже с 1 сентября Qualcomm также повысит стоимость всех своих процессоров. Об этом заявил генеральный директор компании Криштиану Амон — по данным CNBC, ранее источники сообщали, что повышение цен будет внушительным. О планируемом пересмотре цен Qualcomm объявила одновременно с публикацией квартального финансового отчёта. Выручка подразделения, отвечающего за решения для смартфонов, сократилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым низким показателем с 2021 года.

В компании объяснили спад беспрецедентным ростом цен на память и ограничениями поставок. Именно эти факторы в последние месяцы привели к удорожанию самой разной электроники — от игровых консолей и ноутбуков до одноплатных компьютеров Raspberry Pi. При этом Qualcomm не намерена компенсировать снижение прибыли за собственный счёт и решила переложить часть дополнительных расходов на покупателей, повысив цены на свою продукцию. Кроме того, Qualcomm ожидает дальнейшего снижения доходов от сотрудничества с Apple. Компания сообщила, что доля её модемов в следующем поколении iPhone окажется значительно ниже, чем раньше. Во время конференции по итогам публикации финансовых результатов руководство дважды подчеркнуло, что этот спад должны компенсировать другие направления бизнеса. Но это, вероятно, не очень понравится конечному покупателю.