Qualcomm представила 3D Sonic Sensor Gen 2

Примерно в июле прошлого года, когда Corning анонсировала Gorilla Glass Victus, ходили слухи, что эта технология будет впервые реализована в Galaxy Note 20. Действительно, Samsung Galaxy Note 20 был выпущен с новейшей технологией защиты экрана. Тот же сценарий вот-вот разыграется с Galaxy S21. Компания Qualcomm официально анонсировала последнюю версию своего ультразвукового датчика отпечатков пальцев на дисплее, получившего название 3D Sonic Sensor Gen 2. Новая технология пытается улучшить исходную модель несколькими способами. Она, например, предлагает большую площадь поверхности для датчика, а также более быструю обработку полученных данных, что позволяет развернуть датчик для еще более быстрой разблокировки телефонов.

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