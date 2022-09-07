Qualcomm представила Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1

Прошел год с тех пор, как в прошлом году Qualcomm приняла новую схему именования своих флагманских чипсетов для смартфонов, чтобы людям было легче узнавать свежие процессоры. Все началось с Snapdragon 8 Gen 1, затем Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также Snapdragon 7 Gen 1, который вышел в этом году. Теперь у нас есть Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1. Snapdragon 6 Gen 1 следует по стопам прошлогоднего Snapdragon 695. Вы получаете множество улучшений, в том числе повышение производительности графического процессора на 35% и повышение производительности процессора до 40%. Как и ожидалось, Qualcomm не поделилась полной информацией об архитектуре, но Snapdragon 6 Gen 1 представляет собой 4-нм чип с восьмиъядерным процессором Kryo с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Вы также получаете неуказанный графический процессор Adreno с поддержкой Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 2.0 FP API. Графический процессор также поддерживает HDR-игры, аппаратное ускорение декодирования H.256 и VP9 и поддержку кодека воспроизведения HDR для HLG.

Кроме того, Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с тактовой частотой 2750 МГц и хранилище UFS 3.1. Затем у нас есть Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, он следует за прошлогодним Snapdragon 480 Plus и содержит ряд улучшений, включая повышение производительности графического процессора до 10% и повышение производительности процессора до 15%. Snapdragon 4 Gen 1 оснащен 6-нм чипом, который оснащен 64-битным процессором Kryo с тактовой частотой до 2 ГГц и неуказанным графическим процессором Adreno с Vulkan 1.1, OpenGL. Чипсет также обеспечивает поддержку памяти LPDDR4X с частотой до 2133 МГц, а также поддержку хранилища eMMC 5.1 и UFS 2.2.