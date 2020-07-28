Qualcomm представила быструю зарядку Quick Charge 5 мощностью 100 Вт

Qualcomm решила представить технологию быстрой зарядки Quick Charge 5, тем самым установив новый стандарт безопасной и быстрой зарядки для мобильных устройств. Qualcomm Quick Charge 5 эффективнее чем предшественник, к тому же работает при более низких температурах.

Qualcomm является не единственным игроком в этой гонке быстрых зарядок, недавно Oppo анонсировала быструю зарядку мощностью 125 Вт, но она фирменная, а Qualcomm Quick Charge 5 может использоваться более широким кругом производителей смартфонов. Производитель уверяет, что Quick Charge сможет зарядить смартфон от 0 до 50% за 5 минут, до полного заряда за 15 минут.

Мобильные устройства которые оснащены процессором Snapdragon 865 смогут использовать быструю зарядку Quick Charge 5, поддержка также будет распространена на устройства с процессором серии Snapdragon 700.