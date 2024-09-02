Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3

Кроме того, производитель отмечает, что процессор Snapdragon 6 Gen 3 предлагает повышенную производительность в области ИИ и на самом деле чип очень похож на Snapdragon 7s Gen 2, но с некоторыми упрощениями в работе процессора и поддержке дисплеев. Например, Snapdragon 6 Gen 3 оснащен восьмиядерным кластером ядер — здесь представлено четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, что соответствует архитектуре Snapdragon 7s Gen 2. Однако частота энергоэффективных ядер немного ниже (в у старшей модели они работают на 1,95 ГГц). Другое отличие заключается в том, что Snapdragon 6 Gen 3 поддерживает только дисплеи с разрешением до Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тогда как Snapdragon 7s Gen 2 поддерживает частоту до 144 Гц. Но в целом это хорошая новость, которая говорит о том, что производитель думает и про доступные решения.