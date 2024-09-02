Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3

Сегодня компания Qualcomm без лишнего шума официально представила свой новый доступный мобильный процессор под названием Snapdragon 6 Gen 3, который просто появился на сайте производителя — компания приняла решение не заниматься пышными мероприятиями и всем в таком духе, потому что чип определённо нацелен на доступный сегмент и, соответственно, потенциальные покупатели больше интересуются ценой смартфона, чем баллами в бенчмарках. На сайте указано, что это новая платформа среднего уровня, которая пришла на смену процессору Snapdragon 6 Gen 1, несмотря на то, что Qualcomm пропустила второе поколение этого чипа.

Кроме того, производитель отмечает, что процессор Snapdragon 6 Gen 3 предлагает повышенную производительность в области ИИ и на самом деле чип очень похож на Snapdragon 7s Gen 2, но с некоторыми упрощениями в работе процессора и поддержке дисплеев. Например, Snapdragon 6 Gen 3 оснащен восьмиядерным кластером ядер — здесь представлено четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, что соответствует архитектуре Snapdragon 7s Gen 2. Однако частота энергоэффективных ядер немного ниже (в у старшей модели они работают на 1,95 ГГц). Другое отличие заключается в том, что Snapdragon 6 Gen 3 поддерживает только дисплеи с разрешением до Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тогда как Snapdragon 7s Gen 2 поддерживает частоту до 144 Гц. Но в целом это хорошая новость, которая говорит о том, что производитель думает и про доступные решения.