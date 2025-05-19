Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 4

Компания Qualcomm официально представила новый мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 4, который является прямым преемником модели Snapdragon 7 Gen 3, выпущенной в 2023 году. Как и ожидалось, новый чип, созданный по 4-нм техпроцессу, демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с предшественником. В составе Snapdragon 7 Gen 4 используется обновлённый процессор Kryo с архитектурой 1+4+3 — главное ядро работает на частоте 2,8 ГГц, четыре производительных ядра — на частоте 2,4 ГГц, и три энергоэффективных — на частоте 1,8 ГГц. Qualcomm заявляет о приросте вычислительной мощности на 27% по сравнению с прошлым поколением, что звучит достаточно неплохо на самом деле. Графический процессор Adreno стал мощнее на 30% и теперь поддерживает технологии Snapdragon Elite Gaming, включая Adaptive Performance Engine 4.0. Также реализована поддержка видеокодеков HDR10, HDR10+, HDR Vivid и HLG.

Обновлённый ИИ-блок Hexagon NPU работает на 65% быстрее и способен локально запускать модели вроде Stable Diffusion 1.5. Также мобильный процессор поддерживает оперативную память LPDDR5 и накопители стандарта UFS 4.0. Встроенный 12-битный тройной ISP Spectra способен обрабатывать фотографии с разрешением до 200 Мп и 10-битные снимки, а также записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду. С точки зрения беспроводной сети Snapdragon 7 Gen 4 предлагает поддержку 5G в диапазоне 6 ГГц, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Также реализована работа с аудиокодеками aptX Lossless и aptX Adaptive.
Realme P3 Ultra 5G получит 50-Мп камеру Sony …
Компания Realme опубликовала новые подробности о смартфоне P3 Ultra 5G, официальный релиз которого состои…
Vivo X200 Pro mini может выйти за пределы Китая…
Профильный ресурс BW Businessworld сообщает, индийское подразделение пытается убедить китайских боссов вы…
Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор на 7550 мАч…
Инсайдер Experience More поделился обновленными подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которо…
Samsung представила смартфон Galaxy M06 5G…
Сегодня компания Samsung представила новые смартфоны серии M — Galaxy M06 5G и Galaxy M16 5G. Несмотря на…
Huawei Pura X работает на процессоре Kirin 9020…
Компания Huawei буквально вчера представила свой новый складной смартфон Pura X, не упомянув во время ано…
МТС запустила предзаказ на HONOR Magic 7 Pro с бонусами и п…
МТС объявил о старте предзаказа нового флагманского смартфона HONOR Magic 7 Pro. Устройство, позиционируе…
Объявлена дата выхода смартфона Realme GT7 …
Компания Realme объявила, что презентация смартфона Realme GT7 пройдет 23 апреля в Китае. Смартфон оснаст…
Смартфон itel A20 оценен в 50 долларов …
Компания itel пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью A20, которая построена на 28-наном…
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor