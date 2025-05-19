Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 4

Компания Qualcomm официально представила новый мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 4, который является прямым преемником модели Snapdragon 7 Gen 3, выпущенной в 2023 году. Как и ожидалось, новый чип, созданный по 4-нм техпроцессу, демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с предшественником. В составе Snapdragon 7 Gen 4 используется обновлённый процессор Kryo с архитектурой 1+4+3 — главное ядро работает на частоте 2,8 ГГц, четыре производительных ядра — на частоте 2,4 ГГц, и три энергоэффективных — на частоте 1,8 ГГц. Qualcomm заявляет о приросте вычислительной мощности на 27% по сравнению с прошлым поколением, что звучит достаточно неплохо на самом деле. Графический процессор Adreno стал мощнее на 30% и теперь поддерживает технологии Snapdragon Elite Gaming, включая Adaptive Performance Engine 4.0. Также реализована поддержка видеокодеков HDR10, HDR10+, HDR Vivid и HLG.

Обновлённый ИИ-блок Hexagon NPU работает на 65% быстрее и способен локально запускать модели вроде Stable Diffusion 1.5. Также мобильный процессор поддерживает оперативную память LPDDR5 и накопители стандарта UFS 4.0. Встроенный 12-битный тройной ISP Spectra способен обрабатывать фотографии с разрешением до 200 Мп и 10-битные снимки, а также записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду. С точки зрения беспроводной сети Snapdragon 7 Gen 4 предлагает поддержку 5G в диапазоне 6 ГГц, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Также реализована работа с аудиокодеками aptX Lossless и aptX Adaptive.