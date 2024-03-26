Qualcomm представила новые чипы для аудио с ИИ

Qualcomm только что официально представила третье поколение своих чипов для аудио — речь идёт о представителе среднего класса Qualcomm S3 Gen 3 и флагманском S5 Gen 3. Они приходят на замену моделям Gen 2, которые были впервые анонсированы в 2022 году. Оба чипа предлагают больше вычислительной мощности — включая ускорение искусственного интеллекта для чипа S5, улучшения качества звука и апгрейда технологий для шумоподавления. Кроме того, данные чипы могут использоваться в продуктах, входящих в программу расширения Qualcomm Voice & Music Extension. Важным апгрейдом новых чипов является тот факт, что ранее вычисления искусственного интеллекта должны были происходить на отдельном DSP-модуле.

В новых чипах используется специализированный ускоритель искусственного интеллекта, который предлагает огромную вычислительную мощность — она в 50 раз больше. Это может использоваться в технологии активного шумоподавления, которая на базе искусственного интеллекта может лучше обрабатывать голос и окружающие шумы. Кроме того, имеется выделенное аппаратное обеспечение для реализации режима прозрачности, работы с шумами окружающего мира и потерями сигнала. Довольно интересно наблюдать за тем, что Qualcomm улучшает системы, связанные с шумоподавлением, задействуя искусственный интеллект даже в среднем ценовом сегменте. Это значит, что совсем скоро в наушниках за 30-50 долларов будет очень хорошее шумоподавление нового поколения.
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