Qualcomm представила новый семиядерный процессор

И OEM-производители могут использовать этот вариант, если захотят, предположительно для того, чтобы сэкономить немного денег по сравнению с полноценной восьмиядерной версией. Вероятно, это так называемые бракованные чипы — они изначально производятся по одной и той же технологии на одних и тех же заводах, но если одно из Performance-ядер не функционирует должным образом, его просто отключают, и таким образом появляется эта семиядерная модификация. Очевидно, некоторые пользователи могут даже не заметить разницы, но энтузиасты, которые разбираются в вопросе, явно будут воспринимать эту версию процессора как нечто урезанное. И, конечно, интересно, как будут маркировать такие процессоры, ведь в характеристиках смартфона должны как-то отметить, что это именно 7-ядерная модель, а не оригинальная на восемь ядер в оригинальном исполнении.