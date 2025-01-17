Qualcomm представила новый семиядерный процессор

Мобильный процессор Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm был официально представлен в октябре прошлого года — это топовый восьмиядерный процессор с предельно высокой производительностью в играх и не только. Верно? Но сегодня выяснилось, что существует ещё одна версия данного процессора — у базовой действительно имеется восемь ядер, но у второй модели ядер всего семь. Два производительных ядра работают с тактовой частотой до 4,32 ГГц, а пять базовых ядер демонстрируют частоту до 3,53 ГГц. Соответственно, у нового Snapdragon 8 Elite отсутствует одно базовое ядро по сравнению с обычной восьмиядерной моделью.

И OEM-производители могут использовать этот вариант, если захотят, предположительно для того, чтобы сэкономить немного денег по сравнению с полноценной восьмиядерной версией. Вероятно, это так называемые бракованные чипы — они изначально производятся по одной и той же технологии на одних и тех же заводах, но если одно из Performance-ядер не функционирует должным образом, его просто отключают, и таким образом появляется эта семиядерная модификация. Очевидно, некоторые пользователи могут даже не заметить разницы, но энтузиасты, которые разбираются в вопросе, явно будут воспринимать эту версию процессора как нечто урезанное. И, конечно, интересно, как будут маркировать такие процессоры, ведь в характеристиках смартфона должны как-то отметить, что это именно 7-ядерная модель, а не оригинальная на восемь ядер в оригинальном исполнении.