Qualcomm представила платформу AI Hub

Учитывая, что на текущий момент искусственный интеллект стал обычным явлением на почти всех современных смартфонах, Qualcomm решила продвинуться в этом направлении и представила передовую платформу под названием AI Hub. Это поможет разработчикам быстро внедрять функции искусственного интеллекта и генеративного ИИ в свои приложения, не сталкиваясь со слишком большим количеством сложностей на аппаратном плане. Qualcomm утверждает, что AI Hub является передовой платформой, открывающей доступ к моделям искусственного интеллекта на устройстве — на момент написания данной новости хаб поддерживает более 75 моделей искусственного интеллекта.

Qualcomm отметила, что эти модели охватывают сегментацию изображений, генерацию изображений, классификацию изображений, обнаружение объектов, супер-разрешение (апскейлинг изображений до нужного разрешения), генерацию текста, улучшение изображений при слабом освещении и понимание естественного языка. При этом важно отметить, что платформа AI Hub будет работать в том числе на чипах, которые не относятся к серии Snapdragon. Однако сторонние чипы не смогут полностью использовать выделенный аппаратный искусственный интеллект, и это в конечном итоге приведёт к тому, что разработчикам придётся работать гораздо дольше и активнее, чтобы хаб работал корректно на смартфонах других компаний. Но это отличные новости на самом деле, потому что направление крайне интересное и в будущем ИИ будет уметь гораздо больше.