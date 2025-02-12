Qualcomm представила процессор Snapdragon 6 Gen 4

Новый мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 4 представляет собой значительное обновление по сравнению с предшественником и заметно отличается от предыдущих моделей серии. Улучшения коснулись всех ключевых аспектов — производительности, энергоэффективности, игр, ИИ, камеры и звука. Например, впервые в серии этот чип производится на 4-нм техпроцессе TSMC — ранее использовались 4-нм узлы Samsung и 6-нм от TSMC. Это также первый чип в линейке Snapdragon 6, использующий ядра центрального процессора на архитектуре ARMv9. В его состав входит одно производительное ядро Cortex-A720 на 2,3 ГГц, три мощных Cortex-A720 на 2,2 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 1,8 ГГц. Предыдущие поколения использовали архитектуру ARMv8 с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55.

Несмотря на переход на новое поколение ядер, прирост производительности процессора составил всего 11% по тестам Geekbench 5.2 в однопоточном режиме. Однако графический ускоритель Adreno демонстрирует более значительное улучшение — рост производительности на 29%. Qualcomm не раскрывает деталей об архитектуре графического ускорителя, но такой прирост впечатляет. Кроме того, новый чип на 12% энергоэффективнее предшественника. Ещё новый процессор поддерживает до 16 ГБ LPDDR5 оперативной памяти, а также LPDDR4X для более доступных устройств. Для хранения данных используется память UFS 3.1, есть поддержка высокого разрешения и 144 Гц. Довольно интересный чип на самом деле.