Qualcomm представила процессор Snapdragon 6s Gen 3

Сегодня компания Qualcomm тихо и без лишнего шума анонсировала свою новую доступную аппаратную платформу Snapdragon 6s Gen 3, которая будет использоваться для смартфонов начального уровня. Впрочем, такой подход кажется вполне ожидаемым, так как Snapdragon 6s Gen 3 не представляет собой какого-то прорыва в этом вопросе. Новый процессор Snapdragon 6s Gen 3 основан на 6-нм техпроцессе TSMC и у него есть два кластера — один с двумя ядрами Cortex A78, работающими на частоте до 2,3 ГГц, и второй с шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте до 2,0 ГГц. Соответственно, с этим процессором компания слегка увеличила тактовую частоту ядер, но в целом прорыва, безусловно, не произошло.

Также стоит отметить, что процессор Snapdragon 6s Gen 3 оснащён графическим процессором Adreno 619 и модемом FastConnect 6200, плюс чип поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2. И, возможно, одним из самых больших разочарований является то, что ISP-модуль (чип, отвечающий за обработку изображений) камеры внутри Snapdragon 6s Gen 3 поддерживает только запись видео до 1080p при 60 кадрах в секунду, что кажется нелепым в 2024 году. Для сравнения, процессор Snapdragon 6 Gen 1 2022 года — 4-нм чип с двумя дополнительными крупными ядрами Cortex-A78, более мощным графическим процессором Adreno 710, оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1, модемом FastConnect 6700 и поддержкой записи видео 4K при 30 FPS. Все эти технические характеристики делают его лучше нового Snapdragon 6s Gen 3, хотя технически новинка является более современной версией в линейке Qualcomm.
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