Qualcomm представила процессор Snapdragon 6s Gen 3

Также стоит отметить, что процессор Snapdragon 6s Gen 3 оснащён графическим процессором Adreno 619 и модемом FastConnect 6200, плюс чип поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2. И, возможно, одним из самых больших разочарований является то, что ISP-модуль (чип, отвечающий за обработку изображений) камеры внутри Snapdragon 6s Gen 3 поддерживает только запись видео до 1080p при 60 кадрах в секунду, что кажется нелепым в 2024 году. Для сравнения, процессор Snapdragon 6 Gen 1 2022 года — 4-нм чип с двумя дополнительными крупными ядрами Cortex-A78, более мощным графическим процессором Adreno 710, оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1, модемом FastConnect 6700 и поддержкой записи видео 4K при 30 FPS. Все эти технические характеристики делают его лучше нового Snapdragon 6s Gen 3, хотя технически новинка является более современной версией в линейке Qualcomm.