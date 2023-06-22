Qualcomm представила технологию S3 Gen 2 Sound

Вчера компания Qualcomm официально представила совершенно новый модуль Qualcomm S3 Gen 2 Sound, который хотя и не является чем-то невероятным в плане производительности, но при этом реализовывает массу действительно важных апгрейдов для смартфонов будущего. Дело в том, что это усовершенствованное решение для игр, которое объединяет технологии Snapdragon Sound и LE Audio для обеспечения сверхнизкой задержки менее 20 мс, что позволяет получить беспроводное аудио без заметных задержек для голосового чата в игре. Кроме того, авторы проекта объяснили, что если голосовой чат в игре не будет активирован, то при воспроизведении только звука игры задержка будет снижаться ещё больше.

Новое решение также поддерживает возможности вещания LE Audio Auracast для донглов и адаптеров, которые могут превратить устройства вроде телевизоров, смартфонов, ноутбуков, ПК и консолей в премиальные платформы для вещания качественного звука. В этом случае для прослушивания музыки поддерживается беспроводное воспроизведение с разрешением 24 бита и частотой дискретизации 96 кГц с использованием технологий Snapdragon Sound и Qualcomm aptX Adaptive audio. Это очень важный момент для гаджетов будущего, потому что теперь беспроводные наушники вполне смогут выполнять поставленную задачу даже в самых насыщенных видеоиграх. К сожалению, пока что неизвестно, когда эта технология появится в наушниках, смартфонах и прочей электронике на потребительском рынке.