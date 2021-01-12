Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Sensor Gen 2

Компания Qualcomm официально анонсировала последнюю версию своего ультразвукового датчика отпечатков пальцев на дисплее, получившего название 3D Sonic Sensor Gen 2.

Новая технология улучшить исходную модель, так как теперь предлагается большая поверхностная площадь для датчика, а также более быструю обработку. Согласно Qualcomm, новый 3D Sonic Sensor Gen 2 имеет размеры 8 мм x 8 мм по сравнению с площадью поверхности 4 мм x 9 мм у модели первого поколения. Это означает, что пользователи получают на 77 процентов больше площади поверхности. Это также позволяет датчику собирать больше данных при каждом сканировании. Компания также заверила, что когда больший датчик сочетается с более быстрой обработкой, сканирование отпечатка пальца для разблокировки телефона будет на 50 процентов быстрее с 3D Sonic Sensor Gen 2. Первые телефоны с новым 3D Sonic Sensor Gen 2 должны быть доступны в начале 2021 года.
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