Qualcomm призналась, что её чипы взломали

На этой неделе компания Qualcomm официально подтвердила, что хакеры воспользовались уязвимостью «нулевого дня» (проблемой, о которой производитель не знал на момент её эксплуатации), для использования в своих корыстных целях. Представители компании заявили, что взлом был обнаружен в десятках мобильных процессоров, используемых в миллионах Android-смартфонов по всему миру. Компания из Сан-Диего также сообщила, что в прошлом месяце был выпущен патч, отправленный производителям устройств, который должен, теоретически, исправить проблему.

С другой стороны, стоит отметить, что патч дойдёт не до всех и не сразу — а уязвимость затронула 64 системы на кристалле, то есть потенциальных жертв взлома могут быть десятки миллионов человек в мире. Среди уязвимых чипов стоит отметить в том числе Snapdragon 8 Gen 1, который используется во флагманских устройствах вроде Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Sony Xperia 1 IV, Oppo Find X5 Pro, Honor Magic4 Pro, Xiaomi 12 и так далее. В список также вошли модемы Snapdragon и модули FastConnect, обеспечивающие работу Bluetooth и Wi-Fi. Представитель компании заявил, что Qualcomm уже выпустила обновление, а ответственность за его доставку до пользователей лежит на производителях смартфонов. Это довольно странное решение со стороны производителя, потому что именно по его вине так произошло, что флагманы прошлых лет оказались под ударом. Но будем надеяться, что пользователи успеют получить патч.
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