Qualcomm проиграла суд и должна выплатить огромный штраф

Сегодня произошло достаточно интересное событие — второй по значимости суд Европейского союза подтвердил ранее вынесенный вердикт и признал Qualcomm виновной в так называемом «хищническом ценообразовании» на свою продукцию, то есть компанию всё же признали виновной после всех этих судебных разбирательств. Однако штраф был всё же уменьшен с 242 миллионов до 238,7 миллионов евро. Дело связано с контрактом Qualcomm с британской компанией Icera, которая сейчас принадлежит NVIDIA. В период с 2009 по 2011 годы Qualcomm продавала чипы по цене ниже себестоимости, чтобы исключить конкурентов из потенциальной сделки, что является незаконным по законам ЕС о конкуренции, так как компания за счёт такого подхода смогла за счёт собственных ресурсов выдавить с рынка всех основных конкурентов, а затем взвинтить цены, чтобы отбить расходы и захватить рынок.

Безусловно, компания Qualcomm подала несколько апелляций, включая ту, в которой утверждалось, что сделка между Qualcomm и Icera затрагивала всего 0,7% рынка систем в сегменте Universal Mobile Telecommunications System. Но европейский суд принял только апелляцию, связанную с уменьшением штрафа, что привело к незначительной корректировке суммы. Тем не менее, на этом история не заканчивается. Теперь Qualcomm может подать апелляцию в Суд Европейского союза, высшую судебную инстанцию в системе ЕС, чтобы оспорить данное решение. И компания, вероятно, пойдёт на этот шаг, так как попытка того явно стоит.