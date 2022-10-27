Qualcomm рассказала о производительности Snapdragon 8 Gen 2

Компания Qualcomm планирует отправить в продажу процессор Snapdragon 8 Gen 2 уже в следующем году, а сегодня производитель немного рассказал о грядущем продукте. Например, представители компании заявили, что новое поколение флагманского процессора предоставит пользователю до 20% прироста производительности, о чём, конечно, хотелось бы поговорить отдельно. Дело в том, что в этом «до» на самом деле очень важный момент — если бы производительность в играх или в каком-то софте была на уровне прироста в 20%, то производитель именно так и сказал бы. Вместо этого было сказано до 20%, что значит, что лишь в определённых сценариях будет заметен такой прирост производительности. Кроме того, иногда компании умело спекулируют на результатах синтетических тестов.

Например, ни для кого не секрет, что иногда процессоры нового поколения тестируют на инженерных образцах смартфонов, которые специально подготовлены для получения больших результатов — у них лучше компонентная база, лучше охлаждение и не только. Соответственно, в реальности можно будет говорить в среднем о 10% прироста производительности в сравнении с предыдущим поколением процессоров. И хотя можно смело заявить, что сейчас флагманский мобильный чип вполне способен совладать с любыми задачами, у Qualcomm явно есть проблемы с инновациями — производительность чипов уже практически не увеличивается, технологический процесс упирается в возможности TSMC, а новых технологий просто нет и не предвидится.
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