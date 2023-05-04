Qualcomm реализует в Snapdragon 8 Gen 4 поддержку памяти LPDDR6

Если верить информации инсайдеров, компания Qualcomm планирует перейти на передовой процесс TSMC на 3 нм или N3E начиная со следующего года. Это означает, что Snapdragon 8 Gen 4, возможно, станет первым продуктом от производителя чипсетов, созданным на следующем поколении технологического процесса. Однако, мы можем ожидать и других улучшений, таких как переход на более быструю и эффективную поддержку DRAM. Поддержка LPDDR5X RAM уже присутствует в процессорах текущего поколения и, вероятно, будет интегрирована в Snapdragon 8 Gen 3, который должен быть анонсирован в этом году. Единственный способ продвинуться вперёд — реализовать ещё более быструю память в процессоре Snapdragon 8 Gen 4.

По словам известного поставщика секретной информации, флагманский процессор Qualcomm на 2024 год будет поддерживать стандарт LPDDR6, плюс другой инсайдер в социальных сетях поделился пресс-изображением LPDDR6 DRAM от Samsung, что предполагает, что корейский производитель возглавит эту область в ближайшем будущем. Кроме того, инсайдер заявил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет первым чипсетом Qualcomm с кастомными ядрами Oryon. Скорее всего, эти ядра Oryon получат преимущество в высокой пропускной способности памяти благодаря переходу на стандарт LPDDR6, хотя мы не знаем точных характеристик этой технологии и пока что оценивать возможности памяти с новыми ядрами проблематично. Но это явно заметный скачок в направлении повышения производительности.