Qualcomm реализует в Snapdragon 8 Gen 4 поддержку памяти LPDDR6

По словам известного поставщика секретной информации, флагманский процессор Qualcomm на 2024 год будет поддерживать стандарт LPDDR6, плюс другой инсайдер в социальных сетях поделился пресс-изображением LPDDR6 DRAM от Samsung, что предполагает, что корейский производитель возглавит эту область в ближайшем будущем. Кроме того, инсайдер заявил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет первым чипсетом Qualcomm с кастомными ядрами Oryon. Скорее всего, эти ядра Oryon получат преимущество в высокой пропускной способности памяти благодаря переходу на стандарт LPDDR6, хотя мы не знаем точных характеристик этой технологии и пока что оценивать возможности памяти с новыми ядрами проблематично. Но это явно заметный скачок в направлении повышения производительности.