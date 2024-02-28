Qualcomm создаёт мощный чип для шлемов дополненной реальности

На текущий момент шлем дополненной реальности Apple Vision Pro оборудован сразу двумя процессорами M2 и R1, которые были произведены на 4-нм процессе компании TSMC и обладают достаточно приличной производительностью. Но сегодня появились новости о том, что компания Qualcomm может предоставить более производительные решения специально для устройств дополненной реальности — для этого компания уже разработала ряд чипов, которые будут изготовлены по технологическому процессу в 3 и 4 нанометра. Они, по словам инсайдеров, более производительные и лучше справляются со сложными задачами.

И на самом деле в это вполне можно поверить, потому что процессор Snapdragon X Elite станет первой реальной угрозой для доминирования процессоров Apple M-серии, которые используются во всём семействе портативных компьютеров компании. Другое дело, что у Apple в год выходит два ноутбука, тогда как Qualcomm нужно будет выпустить чип, который будет хорошо работать на сотне устройств. И это совсем не так просто, как кажется, потому что процессор нужно адаптировать под различные системы охлаждения, конфигурации памяти и оперативной памяти, добавить как можно больше вариантов печатных плат и так далее. Но хорошо, что производитель трудится в этом направлении и активно развивает линейку процессоров — чем больше новинок будет у Qualcomm, тем активнее будут работать конкуренты в попытке выпустить более производительное решение. А это в конечном итоге на руку игрокам.
Samsung Galaxy Z Fold 6 показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми изображениями и подробностями о складном смартфоне Samsun…
Объявлена дата выхода флагмана OPPO Find X7…
Компания OPPO объявила, что презентация флагманских смартфонов Find X7 состоится в Китае 8 января. По пре…
Samsung уже сертифицировала Galaxy A55…
Теперь, когда Samsung завершила процесс запуска серии флагманских смартфонов Galaxy S24, компания сосредо…
Официально: Nubia Z60 Ultra получит защиту от воды…
Компания ZTE подтвердила слухи о том, что флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra получит защиту от воды и п…
Oppo заключила с Nokia партнёрское соглашение…
Компании Oppo и Nokia находятся в состоянии крайней напряжённости в течение некоторого времени — в рамках…
Honor X9b появился в российской продаже …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Honor X9b, который был представлен в Китае осенью п…
Google Pixel Fold 2 показали на рендерах …
Известный достоверными утечками инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона…
Samsung Galaxy S24 Ultra показали со всех сторон…
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал качественный рендер флагманского смартфона Samsung Galax…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причиныЗачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причины
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor