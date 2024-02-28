Qualcomm создаёт мощный чип для шлемов дополненной реальности

На текущий момент шлем дополненной реальности Apple Vision Pro оборудован сразу двумя процессорами M2 и R1, которые были произведены на 4-нм процессе компании TSMC и обладают достаточно приличной производительностью. Но сегодня появились новости о том, что компания Qualcomm может предоставить более производительные решения специально для устройств дополненной реальности — для этого компания уже разработала ряд чипов, которые будут изготовлены по технологическому процессу в 3 и 4 нанометра. Они, по словам инсайдеров, более производительные и лучше справляются со сложными задачами.

И на самом деле в это вполне можно поверить, потому что процессор Snapdragon X Elite станет первой реальной угрозой для доминирования процессоров Apple M-серии, которые используются во всём семействе портативных компьютеров компании. Другое дело, что у Apple в год выходит два ноутбука, тогда как Qualcomm нужно будет выпустить чип, который будет хорошо работать на сотне устройств. И это совсем не так просто, как кажется, потому что процессор нужно адаптировать под различные системы охлаждения, конфигурации памяти и оперативной памяти, добавить как можно больше вариантов печатных плат и так далее. Но хорошо, что производитель трудится в этом направлении и активно развивает линейку процессоров — чем больше новинок будет у Qualcomm, тем активнее будут работать конкуренты в попытке выпустить более производительное решение. А это в конечном итоге на руку игрокам.