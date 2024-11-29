Qualcomm уже работает над Snapdragon 8 Elite Gen 2

Новейший мобильный процессор Snapdragon 8 Elite был представлен только в прошлом месяце, но уже есть доказательства того, что Qualcomm не теряет времени даром и готовится к выпуску Snapdragon 8 Elite Gen 2 в следующем году. Подтверждение этому найдено в программном обеспечении HyperOS от Xiaomi, где был замечен уникальный номер нового мобильного процессора. И хотя на самом деле разработка флагманских процессоров заранее является абсолютно нормальной практикой для компаний вроде Qualcomm, так как гиганты рынка всегда работают на опережение, стоит помнить, что первая волна смартфонов со Snapdragon 8 Elite ещё даже не поступила в продажу.

С другой стороны, на данный момент слишком рано строить предположения о планах Qualcomm. Например, пока неясно, какой технологический процесс изготовления кристалла будет использоваться для Snapdragon 8 Elite Gen 2. Существуют слухи, что компания из Сан-Диего рассматривает возможность привлечения Samsung в свою цепочку поставок, чтобы снизить производственные затраты, плюс есть вероятность, что компания решит использовать 2 нм вместо 3 нм, а это весьма сложная задача. И, скорее всего, новый процессор сохранит ту же конфигурацию ядер, что и Snapdragon 8 Elite, но получит повышенные тактовые частоты, а также поддержку новых технологий для повышения производительности в одноядерных и многоядерных задачах. Так что чип будет явно интересным, но пока что деталей о нём слишком мало, чтобы делать выводы.
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