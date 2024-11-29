Qualcomm уже работает над Snapdragon 8 Elite Gen 2

С другой стороны, на данный момент слишком рано строить предположения о планах Qualcomm. Например, пока неясно, какой технологический процесс изготовления кристалла будет использоваться для Snapdragon 8 Elite Gen 2. Существуют слухи, что компания из Сан-Диего рассматривает возможность привлечения Samsung в свою цепочку поставок, чтобы снизить производственные затраты, плюс есть вероятность, что компания решит использовать 2 нм вместо 3 нм, а это весьма сложная задача. И, скорее всего, новый процессор сохранит ту же конфигурацию ядер, что и Snapdragon 8 Elite, но получит повышенные тактовые частоты, а также поддержку новых технологий для повышения производительности в одноядерных и многоядерных задачах. Так что чип будет явно интересным, но пока что деталей о нём слишком мало, чтобы делать выводы.