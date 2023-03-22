Qualcomm уже тестирует Snapdragon 8 Gen 3 с новым графическим ядром

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной новостью о том, что компания Qualcomm уже работает над процессором следующего поколения под названием Snapdragon 8 Gen 3, который будет обладать более высокой производительностью в видеоиграх. Для этого производитель придумал весьма интересную особенность — он планирует представить новое графическое ядро Adreno 750, которое будет обладать повышенной производительностью. Если верить информации поставщиков секретной информации, данное графическое ядро будет предоставлять производительность на 45% выше, чем у процессора прошлого поколения, благодаря чему пользователь получит возможность совершенно спокойно играть в самые тяжёлые видеоигры нового поколения.

При этом сам центральный процессор тоже будет более производительным, так как новое производительное ядро в системе кристалла будет обладать куда большим набором транзисторов. Безусловно, в этом направлении ожидать значительного роста производительности не стоит, потому что обычно компания от поколения к поколению демонстрирует всего 10-15% прироста мощности, но если пользователь действительно хочет получить флагман с запасом на много лет вперёд, то стоит обязательно присмотреться к Snapdragon 8 Gen 3. В будущем этот процессор будет обладать просто безумной производительностью по сравнению с текущим поколением процессоров, при этом нужно понимать, что энергопотребление у него всё равно будет ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 2.