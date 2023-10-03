Qualcomm уже тестирует процессор Snapdragon 8 Gen 4

Новый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4, по информации инсайдеров, станет первым процессором от компании Qualcomm, который не будет использовать микроархитектуру процессорных ядер ARM и перейдёт на специальные ядра Oryon, которые внутри компании получили кодовое имя Phoenix. Впрочем, несмотря на огромные ожидания от этой новой системы на кристалле, последние слухи от инсайдеров говорят, что компания Qualcomm столкнулась с проблемами чрезмерного потребления энергии новым процессором. К счастью, у Qualcomm есть достаточно времени, чтобы решить эти проблемы. Дело в том, что некоторые весьма авторитетные инсайдеры сообщают, что Snapdragon 8 Gen 4 страдает от серьёзных проблем с потреблением энергии именно из-за собственной архитектуры ядра.

Несмотря на переход Qualcomm на процесс TSMC N3E в следующем году, который, как утверждают специалисты, заметно повысит эффективность потребления энергии по сравнению с технологическим процессом N4P в Snapdragon 8 Gen 3, проблемы, связанные с Snapdragon 8 Gen 4, пока что не удалось решить, потому что инженеры с этим ранее не сталкивались. По всей видимости, Qualcomm пытается догнать по параметру производительности линейку A от Apple, что и приводит к чрезмерному потреблению энергии. Для этого процессор Snapdragon 8 Gen 4 тестируется с двумя производительными ядрами и шестью ядрами энергоэффективности, что и приводит к повышению потребления энергии. Интересно, как будут решать проблему в конечном продукте.
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