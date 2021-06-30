Qualcomm выпустит улучшенную платформу Snapdragon 888 Plus

Компания Qualcomm на мероприятии MWC 2021 представила новый чип Snapdragon 888 Plus, который обеспечит еще большую производительность и получит обновленный AI Engine. Обновленный чип будет включать в себя более быстрый процессор Kryo 680, с увеличенной тактовой частотой от 2,84 ГГц до 2,995 ГГц. Кроме того, чип получит улучшенный AI Engine 6-го поколения, что примерно на 20% производительнее, чем у предыдущего поколения. Первые смартфоны с новым чипом Snapdragon 888 Plus появятся во второй половине этого года.