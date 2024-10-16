Qualcomm заработает только на Snapdragon 8 Gen 4 свыше 1 млрд долларов

По данным аналитика Мин-Чи Куо, Qualcomm поставит более 9 миллионов процессоров Snapdragon 8 Gen 4 в четвёртом квартале 2024 года, что на 50% больше объёма продаж Snapdragon 8 Gen 3 за аналогичный период. Помимо увеличения объёмов поставок, средняя цена в сегменте процессоров от компании Qualcomm вырастет на 15%, так как каждый Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить около 180 — дороже предшественника. Более того, ранее ходили слухи, что цена мобильного процессора может достигать отметки в 240 долларов, что на 20% выше по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. При этом стоит отметить, что большинство лидеров рынка вроде компаний Samsung или Xiaomi планируют в ближайшем будущем использовать в своих топовых смартфонах именно этот процессор, а они занимают львиную долю рынка по всему миру.