Qualcomm заработает только на Snapdragon 8 Gen 4 свыше 1 млрд долларов

В этом году компания Qualcomm впервые представит свой 3-нм процессор под названием Snapdragon 8 Gen 4, но стоит напомнить, что эта компания не единственная, кто использует передовую архитектуру TSMC для массового производства мобильных процессоров. Соответственно, в 2025 году компания столкнётся с определённым уровнем конкуренции, но несмотря на это, по мнению экспертов, одних только продаж Snapdragon 8 Gen 4 будет достаточно для значительного дохода производителя в следующем году. По последним оценкам специалистов, компания может заработать до 1,62 миллиарда долларов от релиза данного чипа, потому что это крайне дорогой чип и он позволит компании заработать немало денег.

По данным аналитика Мин-Чи Куо, Qualcomm поставит более 9 миллионов процессоров Snapdragon 8 Gen 4 в четвёртом квартале 2024 года, что на 50% больше объёма продаж Snapdragon 8 Gen 3 за аналогичный период. Помимо увеличения объёмов поставок, средняя цена в сегменте процессоров от компании Qualcomm вырастет на 15%, так как каждый Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить около 180 — дороже предшественника. Более того, ранее ходили слухи, что цена мобильного процессора может достигать отметки в 240 долларов, что на 20% выше по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. При этом стоит отметить, что большинство лидеров рынка вроде компаний Samsung или Xiaomi планируют в ближайшем будущем использовать в своих топовых смартфонах именно этот процессор, а они занимают львиную долю рынка по всему миру.