Qualcomm затизерила Snapdragon 8s Gen 4

Выпуск Snapdragon 8s Gen 3 в прошлом году показал, что Qualcomm готова предложить производителям смартфонов не флагманский, но мощный мобильный процессор, который позволит оснастить устройства премиальными функциями без необходимости платить за топовое железо. Похоже, компания намерена продолжить эту линейку с выходом Snapdragon 8s Gen 4, который может быть анонсирован уже в ближайшие дни. Об этом свидетельствует тизер-постер, намекающий на скорый анонс новинки, хотя точное название чипа в нём не указано. Согласно машинному переводу через Google Lens, на тизере можно увидеть фразы «Новое поколение, мощная группа» и «Snapdragon Flagship New Product Media».

Хотя перевод может быть не точным, ясно, что Qualcomm готовит новый процессор, который займёт премиум-позицию в линейке процессоров. Многие инсайдеры также считают, что это именно Snapdragon 8s Gen 4, хотя некоторые также называют его Snapdragon 8s Elite. Однако наиболее вероятным названием остаётся Snapdragon 8s Gen 4, поскольку у этого процессора есть значительные отличия от Snapdragon 8 Elite. Главное из них — отсутствие кастомных ядер Oryon. Вместо них Snapdragon 8s Gen 4 будет использовать стандартные ARM-ядра в конфигурации 1+3+2+2. Самым мощным ядром станет Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, за ним следуют три Cortex-A720 (3,01 ГГц), два Cortex-A720 (2,80 ГГц) и ещё два Cortex-A720 (2,02 ГГц). Помимо этого, Snapdragon 8s Gen 4 получит графический процессор Adreno 825.
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