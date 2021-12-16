Quantum Leap представила водоблоки EK Velocity² для платформы AM4

Quantum Leap представила водоблоки EK Velocity² для платформы AM4. Водоблок совместим с EK-Matrix7, стандартом, в котором с шагом 7 мм регулируется расстояние между портами. В этом продукте используется специальный охлаждающий двигатель, обеспечивающий наилучшую производительность и оптимальный поток с низкими ограничениями на каждой платформе. Через три года после запуска оригинального водоблока Velocity EK официально запускает Velocity² AM4, который разработан для популярного сокета AMD AM4 и настольных процессоров серии Ryzen.

EK-Quantum Velocity² был переработан внутри и снаружи, не похожий на предыдущее поколение. Новая система крепления EK-Exact Mount, на которую подана заявка на патент, была разработана в поисках простого в использовании, но эстетичного механизма крепления. Он состоит всего из трех частей - задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Он привинчивается сзади, что обеспечивает бесшовную и чистую эстетику передней части без каких-либо винтов, нарушающих гармонию формы. В системе используются предварительно натянутые пружины, скрытые в верхней части водоблока, поэтому всего лишь несколькими поворотами гаек с накатанной головкой установка завершается в два счета.
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