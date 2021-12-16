Quantum Leap представила водоблоки EK Velocity² для платформы AM4

EK-Quantum Velocity² был переработан внутри и снаружи, не похожий на предыдущее поколение. Новая система крепления EK-Exact Mount, на которую подана заявка на патент, была разработана в поисках простого в использовании, но эстетичного механизма крепления. Он состоит всего из трех частей - задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Он привинчивается сзади, что обеспечивает бесшовную и чистую эстетику передней части без каких-либо винтов, нарушающих гармонию формы. В системе используются предварительно натянутые пружины, скрытые в верхней части водоблока, поэтому всего лишь несколькими поворотами гаек с накатанной головкой установка завершается в два счета.