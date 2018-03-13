RAIJINTEK выпускает новую серию вентиляторов IRIS 14 Rainbow RGB

6-винтовые RGB-вентиляторы и пультом дистанционного управления (для 3-х вентиляторов), вентиляторы IRIS 14 Rainbow RGB поддерживают множество режимов подсветки: затухающий, дышащий, мигающий и одноцветный режим подсветки.Серия IRIS 14 сочетает в себе оптимизированную конструкцию лопастей вентилятора Eleven, обеспечивающую высокую подачу воздуха с меньшим шумом и вибрациями, светодиодное кольцо O-типа и светодиоды 21шт обеспечивает видимость однородности цвета и яркости со всех сторон, гидравлический подшипник имеет особый дизайн, низким уровнем шума, и противовибрационные резиновые прокладки на всех частях.