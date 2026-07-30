REDMI K100 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI K100 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Устройство набрало 3428 и 10461 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что аппарат получит крупный дисплей с частотой обновления 185 Гц, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 200 Мп и модулем с перископическим телеобъективом, акустическую систему Bose с тремя динамиками и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
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