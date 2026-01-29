REDMI Note 15 Pro появился в российской продаже

В России стартовали официальные продажи смартфона REDMI Note 15 Pro, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинка также характеризуется 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, сдвоенной основной камерой с модулями 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой обратной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP65.