REDMI Turbo 4 Pro получит аккумулятор на 7500 мАч

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор с невероятной ёмкостью 7500 мАч и поддержку 90-Вт проводной быстрой зарядки. Что касается аппаратной основы, то здесь будет использоваться однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Elite. Остальные параметры пока не раскрываются.

Также ожидается выход базовой модели Redmi Turbo 4, которой приписывают наличие сдвоенной тыльной камеры, 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8400 с графикой Immortalis-G720 MC7, плоского OLED-дисплея с разрешением 1,5K и поддержки быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
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