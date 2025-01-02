REDMI Turbo 4 оценили в 275 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Turbo 4, которая уже появилась в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 275, 300, 315 и 340 долларов за варианты с 8/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.