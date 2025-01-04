REDMI Turbo 4 сразу стал хитом продаж

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Turbo 4, который появился в китайской продаже пару дней назад. Продажи новинки в первый день оказались в два с лишним раза выше, чем у предыдущего поколения. Конкретные цифры производитель не приводит.

Напомним, что оцененный от 275 долларов REDMI Turbo 4 имеет в своем оснащении 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 3200 нит, фронтальную камеру на 20 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), производительный субфлагманский процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², аккумулятор ёмкостью 6550 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, стереодинамики и защиту от пыли и воды (IP66, IP68 и IP69).