RHA MA 650 и MA 750 появятся в России уже в октябре

Беспроводные модели наушников MA 650 и MA 750 британского бренда RHA, производящего внутриканальные наушники, появятся на российском рынке в конце этого месяца.

Над внешним видом работали не только дизайнеры, но и инженеры компании RHA. Они разработали такую форму наушника, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение звука от динамика наушника в ухо слушателя. Эта конструкция получила название Aerophonic.

Модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. MA 650 и MA 750 оснащены кастомными драйверами, обеспечивающими высококачественное реалистичное звучание.

MA 650 и MA 750 могут беспрерывно работать до 12 часов благодаря функции энергосбережения, имеют универсальный пульт дистанционного управления и микрофон. Модель MA 650 представлена в двух цветах: черный и белый. В комплекте с наушниками прилагаются сменные амбушюры разного размера и футляр.