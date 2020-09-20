ROCCAT представила игровые гарнитуры серии Elo. В серию вошли три гарнитуры: Elo 7.1 Air RGB, Elo 7.1, Elo X Stereo. Все гарнитуры обеспечивают высокое качество звучание и длительную автономность до 24 часов. Серия Elo будет доступна с 4 октября.

Elo X Stereo оснащена 50 мм динамиками и обеспечивает широкую совместимость благодаря 3,5 мм разъему. Подголовье регулируется, амбушюры выполнены пеноматериала с эффектом памяти. Стоимость гарнитуры составляет 51,65 долларов.

Elo 7.1 USB предлагает объемный звук 7.1 с эффектом присутствия. Гарнитура оснащена 50 мм динамиками. Микрофон TruSpeak обеспечивает высокое качество передачи речи. Амбушюры ProSpecs позволяют с комфортом пользоваться даже если вы носите очки. Стоимость 77,49 долларов.

Elo 7.1 Air - это топовая беспроводная модель серии. Игровая гарнитура поставляется с ПО Superhuman Hearing для настройки звука. Elo 7.1 Air оснащена встроенной RGB подсветкой и совместима для синхронизации продуктами компании ROCCAT. Стоимость гарнитуры составляет 116,24 долларов.