ROCCAT представила игровые наушники Syn Buds Core

Наушники Syn Buds Core поставляются с 1,2-метровым кабелем со встроенным микрофоном и регулятором громкости, а также многофункциональной кнопкой для простого ответа и завершения вызова. Проводные наушники Syn Buds Core обещают универсальность и производительность и уже доступны по рекомендованной розничной цене 24,99 долларов. Наушники Syn Buds Core можно подключить к любому совместимому устройству с аудиоинтерфейсом 3,5 мм. Насыщенный, чистый и захватывающий звук благодаря мощным 10-мм динамикам превращает игры в настоящее удовольствие от качественного звучания. Syn Buds Core поставляются с тканевым футляром для переноски и силиконовыми амбушюрами трех разных размеров для идеальной посадки. Наушники Syn Buds Core от ROCCAT имеют культовый логотип бренда в серебристо-сером цвете.