ROCCAT представила игровые наушники Syn Buds Core

ROCCAT, отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК Turtle Beach, сегодня представил свои совершенно новые игровые наушники Syn Buds Core. Новые наушники ROCCAT обеспечивают иммерсивный звук через 10-мм драйверы и предлагают геймерам кристально чистый звук независимо от того, используются ли они на своем рабочем столе или подключены к мобильному устройству.

Наушники Syn Buds Core поставляются с 1,2-метровым кабелем со встроенным микрофоном и регулятором громкости, а также многофункциональной кнопкой для простого ответа и завершения вызова. Проводные наушники Syn Buds Core обещают универсальность и производительность и уже доступны по рекомендованной розничной цене 24,99 долларов. Наушники Syn Buds Core можно подключить к любому совместимому устройству с аудиоинтерфейсом 3,5 мм. Насыщенный, чистый и захватывающий звук благодаря мощным 10-мм динамикам превращает игры в настоящее удовольствие от качественного звучания. Syn Buds Core поставляются с тканевым футляром для переноски и силиконовыми амбушюрами трех разных размеров для идеальной посадки. Наушники Syn Buds Core от ROCCAT имеют культовый логотип бренда в серебристо-сером цвете.
Комментарии и отзывы ROCCAT
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special Editi…
Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special EditiApple Beats выпустила новую специальную версию наушников. Новая специальная серия наушников Beats Flex - …
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Esse…
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes EsseКомпания Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Essential. …
Logitech реализовала фишки NVIDIA Broadcast в своих продукта…
Logitech реализовала фишки NVIDIA Broadcast в своих продуктаЕсли вы ведете потоковую трансляцию или проводите видеоконференции и владеете определенными графическими …
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономн…
Новые гарнитуры SteelSeries имеют увеличенное время автономнНовые беспроводные гарнитуры SteelSeries Arctis 7 Plus и 7P Plus имеют два ключевых улучшения по сравнени…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключения…
OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключенияВладельцы OnePlus Buds Pro, у нас для вас отличные новости — вы получаете удобную новую функцию под назва…
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлением…
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлениемКомпания Technics представила новые беспроводные накладные наушники EAH-A800 с шумоподавлением. …
X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлением…
X-Boat Pro TWS-наушники с активным шумоподавлениемКомпания X-Boat представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением X-Boat Pro. Разработанные дл…
Представлены наушники Nothing Ear в черном цвете…
Представлены наушники Nothing Ear в черном цветеЛондонский бренд Nothing от Карла Пея представила новую версию своих наушников Nothing Ear - черное издан…
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENCОбзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звукомОбзор JVC HA-A7T. Беспроводные наушники с ярким звуком
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофономОбзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor