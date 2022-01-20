ROCCAT представила игровые наушники Syn Buds Core

ROCCAT, отмеченный наградами бренд периферийных устройств для ПК Turtle Beach, сегодня представил свои совершенно новые игровые наушники Syn Buds Core. Новые наушники ROCCAT обеспечивают иммерсивный звук через 10-мм драйверы и предлагают геймерам кристально чистый звук независимо от того, используются ли они на своем рабочем столе или подключены к мобильному устройству.

Наушники Syn Buds Core поставляются с 1,2-метровым кабелем со встроенным микрофоном и регулятором громкости, а также многофункциональной кнопкой для простого ответа и завершения вызова. Проводные наушники Syn Buds Core обещают универсальность и производительность и уже доступны по рекомендованной розничной цене 24,99 долларов. Наушники Syn Buds Core можно подключить к любому совместимому устройству с аудиоинтерфейсом 3,5 мм. Насыщенный, чистый и захватывающий звук благодаря мощным 10-мм динамикам превращает игры в настоящее удовольствие от качественного звучания. Syn Buds Core поставляются с тканевым футляром для переноски и силиконовыми амбушюрами трех разных размеров для идеальной посадки. Наушники Syn Buds Core от ROCCAT имеют культовый логотип бренда в серебристо-сером цвете.