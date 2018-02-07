ROCCAT выпускает гарнитуру Khan AIMO

ROCCAT представляет новую гарнитуру Khan AIMO - она имеет режим звучания 7.1 и RGB-подсветку. Khan AIMO - революция в игровой технике с аудио-совместимым звуковым сопровождением Hi-Res и встроенной звуковой картой.ROCCAT с гордостью объявляет о выпуске новой гарнитуры Hanan AIMO. Часть серии освещения AIMO, высококачественная гарнитура имеет очертание старой доброй Khan Pro. Он может похвастаться высококачественными 50-миллиметровыми динамиками, способными к звуку Hi-Res, микрофоном, который покрывает полный вокальный спектр и в высшей степени имеет удобную посадку. Khan AIMO имеет встроенную звуковую карту, способную воспроизводить кристально чистый звук до 24 бит на частоте 96 кГц, что значительно превосходит встроенные аудио решения на большинстве игровых плат.