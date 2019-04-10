Рабочий Samsung Galaxy Fold показали на новом видео

В сети появилась новое видео, которое демонстрирует складной смартфон Samsung Galaxy Fold во включенном состоянии. Новинка станет доступна для предварительного заказа в Европе 27 апреля, а продажи стартуют 3 мая. В США Samsung Galaxy Fold оценен в 1980 долларов, в Европе он обойдется в 2000 евро.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.