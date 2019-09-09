Работающий Google Pixel 4 XL показали на видео

Сетевые источники поделились фотографиями и видео, на которых изображен еще не представленный официально флагманский смартфон Google Pixel 4 XL. Аппарат на видео работает под управлением новейшей операционной системы Android 10. Отметим серьезное изменения в дизайне новинки – квадратный блок основной камеры, в котором расположено три модуля. При этом дизайн передней панели не должен сильно измениться – предыдущие утечки демонстрировали довольно толстую верхнюю рамку. Напомним, что официальный анонс Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL должен состояться в октябре этого года.