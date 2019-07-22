Работающий Google Pixel 4 показали на фото

Профильное издание Slashleaks поделилось живым фото, на котором изображен работающий флагманский смартфон Google Pixel 4. Судя по дате на экране, снимок был сделан 19 июля. Также на дисплее можно заметить строку поиска Google и пять самых используемых приложений: Звонок, YouTube Music, Google Photo, SMS и Gmail. Что до дизайна, то здесь стоит отметить двойную фронтальную камеру и вырез для разговорного динамика. Рамки при этом довольно узкие. Впрочем, перед нами может быть и очень качественный фейк. Презентация Google Pixel 4 должная состояться в октябре этого года.