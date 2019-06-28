Работающий Samsung Galaxy Note 10+ показался на фото

В сети появились живые фото включенного смартфона Samsung Galaxy Note 10+, который еще не был представлен официально. Источник утверждает, что старшая версия получит именно это название, а не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее. Итак, фото подтверждают наличие одинарной фронтальной камеры в крошечном вырезе по центру экрана и отсутствие выреза под динамик. Последнее может значить использование технологии Sound on Display, которая передает голос собеседника через вибрации экрана. Диагональ дисплея Galaxy Note 10+ составит 6,75 дюйма. Что до задней панели, то здесь расположилась четверная камера. По последним данным, официальная презентация Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ пройдет 7 августа в Нью-Йорке.