Raidmax Tornado RC готова к продаже

В последнее время довольно часто обсуждается информация о том, что системы жидкостного охлаждения с подсветкой стоят почти столько же, сколько обычные башни. Хотя, на самом деле, СЖО намного эффективнее и продуктивнее, так как вы можете в любой момент поставить любую планку оперативной памяти, даже высокого профиля, и не переживать о том, что что-то не поместится в корпус. Например, в продажу скоро поступит модель Raidmax Tornado RC, которая выглядит крайне привлекательно, у нее есть подсветка, есть вариант с одной или двумя секциями радиатора и приличное охлаждение. Вероятно, это будет достаточно доступная модель, ведь производитель не очень популярный и не может похвастаться такой базой фанатов, как остальные компании.