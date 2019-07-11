Raidmax Tornado RC готова к продаже

2019-07-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Raidmax Tornado RC; [37]
В последнее время довольно часто обсуждается информация о том, что системы жидкостного охлаждения с подсветкой стоят почти столько же, сколько обычные башни. Хотя, на самом деле, СЖО намного эффективнее и продуктивнее, так как вы можете в любой момент поставить любую планку оперативной памяти, даже высокого профиля, и не переживать о том, что что-то не поместится в корпус. Например, в продажу скоро поступит модель Raidmax Tornado RC, которая выглядит крайне привлекательно, у нее есть подсветка, есть вариант с одной или двумя секциями радиатора и приличное охлаждение. Вероятно, это будет достаточно доступная модель, ведь производитель не очень популярный и не может похвастаться такой базой фанатов, как остальные компании.


Комментарии и отзывы Raidmax Tornado RC
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