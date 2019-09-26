Raijintek Eris Evo выглядит необычно

2019-09-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Raijintek Eris Evo; [65]
Официально представлен новый компьютерный корпус Raijintek Eris Evo, который создан специально для больших фанатов громадных корпусов. У него внутри довольно продвинутое шасси, которое позволяет вам устанавливать видеокарту длиной больше пятидесяти сантиметров. Таких на рынке, правда, нет, но все же вас никто не ограничивает в плане начинки и вы вольны выбирать то, что нравится больше всего. Хотя, конечно, у Raijintek Eris Evo и цена будет приличная — за толстый металл и прочие дорогие элементы корпуса нужно будет заплатить немного больше, чем за представителя среднего класса. И это немного огорчает, ведь корпус шикарен, но он не будет очень уж доступен и его купят только те, кто уже обзавелся мощным компьютером и хочет еще и премиум корпус.


Комментарии и отзывы Raijintek Eris Evo
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