Raijintek Eris Evo выглядит необычно

Официально представлен новый компьютерный корпус Raijintek Eris Evo, который создан специально для больших фанатов громадных корпусов. У него внутри довольно продвинутое шасси, которое позволяет вам устанавливать видеокарту длиной больше пятидесяти сантиметров. Таких на рынке, правда, нет, но все же вас никто не ограничивает в плане начинки и вы вольны выбирать то, что нравится больше всего. Хотя, конечно, у Raijintek Eris Evo и цена будет приличная — за толстый металл и прочие дорогие элементы корпуса нужно будет заплатить немного больше, чем за представителя среднего класса. И это немного огорчает, ведь корпус шикарен, но он не будет очень уж доступен и его купят только те, кто уже обзавелся мощным компьютером и хочет еще и премиум корпус.