Raijintek MYA RBW порадует подсветкой

В последнее время производители компьютерного железа стали устанавливать в свои новинки подсветку повсеместно — сейчас RGB есть в оперативной памяти, системах охлаждения и так далее. Яркий пример недорогой системы охлаждения с яркой подсветкой — Raijintek MYA RBW. Данная модель вышла в свет недавно, но уже покорила многих пользователей своим дизайном и возможностями. Это недорогая башня, которая смотрится в корпусе очень круто, ведь на верхней части продукта установлен пластиковый декоративный кожух, который освещает вашу начинку. Да и если у вас корпус с прозрачным окном, то вы получаете возможность смотреть на красоту своего корпуса прямо во время игры. Для многих геймеров, которые давно хотели улучшить свой компьютер, эта новинка станет настоящим прорывом.