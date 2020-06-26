Raijintek анонсировала систему охлаждения для графического процессора Morpheus 8057

Raijintek анонсировала систему охлаждения для графических процессоров. Morpheus 8057 способен охлаждать видеокарты мощностью до 360 Вт.

Morpheus 8057 оснащен медными тепловыми трубками толщиной 6 мм, а также 129 алюминиевыми ребрами. Медное основание имеет ровную зеркальную поверхность. На радиатор можно установить два 120 мм вентилятора. Morpheus 8057 совместим с графическими решениями от компаний AMD Radeon, включая RX 5700 (XT), Radeon 5600 (XT) и NVIDIA: RTX 2060 (Super), RTX 2070 (Super), RTX 2080 (Ti / Super). Кулер весит 515 г (только радиатор) и имеет размеры 254x100x44 мм.

Стоимость и доступность кулера Raijintek Morpheus 8057 не объявлена.
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