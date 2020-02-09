Raijintek представил водоблок для видеокарт серии AMD RX 5700

Компания Raijintek представила свою версию водяного охлаждения для видеокарт AMD RX 5700. Samos AD5700 RBW полностью покрывает печатную плату видеокарты и оснащена RGB подсветкой.

Водоблок обеспечивает охлаждение графического ядра, модулей VRAM и мосфетов. Пластина изготовлена из качественной меди, толщиной микроканалов составляет 0.5 мм.

Корпус изготовлен из прозрачного акрила, а термопластина из никелированный меди.

Акриловая крышка имеет толщину 12 мм с встроенными стандартными каналами G1/4 ”. Черный бэкплейт придает эстетичный вид и обеспечивает пассивное охлаждение.