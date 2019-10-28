Raijintek представила новую систему водяного охлаждения EOS 360 RBW

Raijintek представила универсальный жидкостный кулер для процессора EOS 360 RBW с замкнутым контуром. Имеет прямоугольную медную основу с решеткой из микропласта 0,12 мм. Насос интегрирован с радиатором 360 x 120 мм, имеет напор 1,5 м, выходной шум до 30 дБА при максимальной скорости и оснащен подшипником с керамической осью, который продлевает срок его службы до 50 000 часов.

Радиатор имеет 12 каналов охлаждающей жидкости, изготовлен из алюминия и имеет толщину 29 мм. Три включенных 120-мм вентилятора принимают 4-контактный ШИМ-вход для своей основной функции и 5 В ARGB для освещения, вращаются в диапазоне от 800 до 1800 об / мин, оснащены гидравлическими подшипниками со сроком службы 40 000 часов и повышают до 75 куб. воздух с уровнем шума 28 дБА каждый. Среди поддерживаемых процессорных разъемов AM4, LGA115x и LGA2066.