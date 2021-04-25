Raijintek представила резервуар с насосом Antila D5 EVO RBW-15 +

Raijintek представила новый резервуар с насосом Antila D5 EVO RBW-15 +.

Резервуар Antila D5 EVO RBW-15 + с встроенным насосом имеет объем 500 мл. Насос обеспечивает максимальный поток жидкости до 1500 л/ч. К тому же, он позволяет регулировать скорость вращения насоса, есть режим с 1800 об/мин, 2500 об/мин, 3300 об/мин, 4000 об/мин и 4800 об/мин. На максимальных оборотах насос работает с уровнем шума 40 дБА.

Резервуар выполнен из закаленного стекла, заключенный с обеих сторон в алюминиевый корпус. Одна из сторон оснащена светодиодами RGB. Для упрощения сборки системы охлаждения, Antila D5 EVO RBW-15 + имеет стандартными резьбовые отверстия G 1/4. Его можно закрепить как вертикально, так и горизонтально.

Информация о стоимости отсутствует.

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