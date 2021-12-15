Raijintek представляет башенный кулер для процессора Eleos 12 RBW

Компания Raijintek сегодня представила Eleos 12 RBW, кулер для процессора башенного типа, разработанный с большим основанием и оптимизированный для Intel Socket LGA1700.

Имея размеры 127 мм x 75 мм x 164 мм (ШxГxВ) и вес 610 г, кулер имеет традиционную конструкцию башенного типа. Шесть никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм непосредственно контактируют с процессором в основании, передавая тепло через алюминиевые ребра, которые вентилируются одним 120-миллиметровым вентилятором.

Входящий в комплект 120-миллиметровый вентилятор использует 4-контактный ШИМ для своей основной функции и 3-контактный адресуемый RGB для освещения. Он оснащен гидравлическим подшипником, рассчитанным на 40 000 часов работы.

Вентилятор вращается со скоростью от 800 до 1800 об / мин, создавая воздушный поток до 75 кубических футов в минуту, статическое давление 2,3 мм водяного столба и максимальный уровень шума до 28 дБА. Осветительные элементы включают в себя светодиоды ARGB, установленные в концентраторе вентилятора, а также верхнюю панель радиатора. Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - LGA1700, LGA1200, LGA115x и AM4. Цену компания не раскрыла.

Комментарии и отзывы Raijintek Eleos 12 RBW
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