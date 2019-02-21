Raijintek выпустила радиатор с подсветкой

В последнее время буквально каждый второй продукт для вашего компьютера выходит с подсветкой. Это и вентиляторы для корпуса, и разнообразные системы охлаждения, и даже сами корпусы. Но, до этого момента никто не додумался поставить подсветку на радиатор системы жидкостного охлаждения. Никто, кроме компании Raijintek. Она уже сейчас выпускает в продажу довольно интересный радиатор для кастомной системы жидкостного охлаждения с подсветкой. Вы сможете получать еще больше радости от своей системы и наслаждаться красивой подсветкой не только оперативной памяти и вентиляторов, но и прочих деталей компьютера. Пока что у нас нет информации о том, сколько это будет стоить, но нужно понимать, что это уникальный продукт, без аналогов.