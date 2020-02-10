Раскладушка Motorola Razr получит новый цвет Blush Gold

Стало известно, что популярный смартфон-раскладушка Motorola Razr обзаведется новым цветом, а если быть точнее Blush Gold. Скорее всего, новая версия выйдет этой весной.

Что до характеристик, то аппарат получит 6,2- дюймовый Flex View p-OLED основной экран (2142:876 точек), вспомогательный 2,7-дюймовый экран, подэкранный дактилоскоп, 16 Мп и 5 Мп камеру, аккумулятор на 2510 мАч, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Новинка доступна у американского оператора Verizon по цене в 1500 долларов.